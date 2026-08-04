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Villas à vendre en Salo, Italie

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16 propriétés total trouvé
Villa dans Salo, Italie
Villa
Salo, Italie
Surface 600 m²
- C'est quoi ? Propriété à rénover avec vue sur le lac dans la ville de SalòSitué dans le qu…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 chambres dans Salo, Italie
Villa 5 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 770 m²
ABI-1257A. Magnifique villa surplombant le lac de GardeCette magnifique propriété surplomban…
$4,45M
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Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GA-V001445. villa bien tenue donnant sur Salo BayEntouré de verdure et de tranquillité, insc…
$539,212
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 chambres dans Salo, Italie
Villa 5 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 370 m²
- Oui. Villa sur la colline donnant sur le lac, dans la ville de SalòPlongée sur la première…
$1,16M
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Villa dans Salo, Italie
Villa
Salo, Italie
Surface 790 m²
GH-210518. Villa sur la première ligne, dans la ville de SaloLa villa a une superficie de 79…
$2,23M
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Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 180 m²
GH-LV01582. Villa avec vue panoramique sur le lacLa prestigieuse Villa en terrasse est situé…
$761,930
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Villa 2 chambres dans Villa di Salo, Italie
Villa 2 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
In a panoramic area on the hills surrounding Salò, with a 360° panorama of the Gulf, we offe…
$766,403
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Villa 18 chambres dans Salo, Italie
Villa 18 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 18
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Villa 6 chambres dans Salo, Italie
Villa 6 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
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Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
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Villa 4 chambres dans Salo, Italie
Villa 4 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 13
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
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Villa 10 chambres dans Salo, Italie
Villa 10 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 035 m²
In Salò, in the beautiful Riviera dei Limoni, we find this magnificent Villa with panoramic …
$2,19M
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Villa 3 chambres dans Villa di Salo, Italie
Villa 3 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
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Villa 4 chambres dans Salo, Italie
Villa 4 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Detached villa in a very quiet and with views overlooking the hills, not far from the histor…
$985,375
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Villa 18 chambres dans Barbarano, Italie
Villa 18 chambres
Barbarano, Italie
Nombre de pièces 18
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Villa 4 chambres dans Salo, Italie
Villa 4 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 13
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
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