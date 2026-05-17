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Villas à vendre en Maderno, Italie

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3 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 5 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 370 m²
ABI-1020A. Nouvelle villa à Toskolano MadernoA vendre une nouvelle villa à Toskolano Maderno…
$5,27M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 280 m²
GH-LV03115. Villa donnant sur le lac en constructionVilla unique avec vue panoramique sur le…
$1,05M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 4 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
We are in Monte Maderno, a spectacular hillside hamlet of Toscolano-Maderno, where you can e…
$2,57M
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