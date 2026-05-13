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Villas Piscine à vendre en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

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Salo
16
Maderno
3
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 85 m²
GH-LV04726. Corner maison de ville donnant sur le lacA Gaino, dans une belle résidence avec …
$445,436
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Caractéristiques des propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

Bon marché
Luxe
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