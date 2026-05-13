Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

;
Salo
19
Maderno
13
Appartement Supprimer
Tout effacer
16 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 133 m²
GH-LV04440-E. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$556,795
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 110 m²
GH-LV04091. Nouveaux appartements modernes entourés de verdureToskolano-Madrno, dans un quar…
$380,965
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 104 m²
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans t…
$325,989
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
GH-LV04439-D. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$621,266
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement dans Salo, Italie
Appartement
Salo, Italie
Surface 85 m²
GH-PV006493-3. Appartement exclusif de trois chambres avec jardinoffre à la vente ce charman…
$565,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 77 m²
GH-LV04608-16P1. Magnifique appartement avec une terrasse donnant sur le lacDans une belle r…
$411,442
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 82 m²
- Oui. Appartement dans un bel immeuble du XVIIIème siècleCet appartement moderne est situé …
$386,826
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 94 m²
GH-LV04599-8PT. Bel appartement donnant sur le lacÀ l'intérieur d'une résidence confortable …
$405,581
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Salo, Italie
Appartement 2 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 108 m²
GH-LV04815-5C. Appartements dans un immeuble rénové Salo centreSalo, dans le centre historiq…
$480,602
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 117 m²
GH-LV04402-A. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècleCet appartement moderne est s…
$498,185
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
GH-LV044445-G Appartements dans un magnifique bâtiment du 18ème siècle.Cet appartement moder…
$509,907
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Salo, Italie
Appartement 1 chambre
Salo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 104 m²
GH-LV04820-1C. Appartements dans le complexe dans la ville de SaloSalo, dans le centre histo…
$445,436
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 143 m²
GH-LV04402-C. Appartements dans un bel immeuble du 18ème siècle.Cet appartement moderne est …
$580,239
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-LV04600-7PT. Appartements avec vue sur le lac et jardin privéÀ l'intérieur d'une résidenc…
$405,581
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Appartement 2 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 71 m²
GH-LV06538. Appartement récemment construit à Gardona RivieraNous vous proposons à la vente …
$492,324
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Types de propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller