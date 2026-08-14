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Quartier résidentiel Baka dans un bel immeuble boutique

Jérusalem, Israël
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$2,18M
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Quartier résidentiel Baka dans un bel immeuble boutique
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ID: 39820
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Rue Helets. immeuble recent, 5p transforme en 4, 135 m2, 2 terraces de 15 m2 ( une soucca), ascenceur chabbat, parking, cave, chambre securisee. Michael 0523202488

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Jérusalem, Israël
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