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Quartier résidentiel Appartement neuf 3 pièces – bat yam centre

Bat Yam, Israël
depuis
$672,400
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11
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ID: 39669
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Anilevich, 25

À propos du complexe

Rue Anilevich – Bat Yam Prix : 2 050 000 ₪ Le meilleur prix pour un appartement neuf tout juste livré par le promoteur ! Une opportunité rare d'acquérir un appartement neuf, prêt à emménager, dans un immeuble moderne offrant des prestations de qualité. Caractéristiques du bien : • 75 m² habitables • Terrasse ensoleillée de 11 m² • 3 pièces • 1er étage • Mamad (chambre sécurisée) • Place de parking privative inscrite au cadastre • Appartement situé à l'arrière de l'immeuble, offrant calme et tranquillité • Entrée immédiate Un emplacement recherché, à proximité : • Des plages de Bat Yam • Du tramway • Des commerces et centres commerciaux • Des cafés et restaurants • Des écoles • Des transports en commun Pour recevoir le dossier complet ou organiser une visite, contactez-moi en message privé ou sur WhatsApp.

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Bat Yam, Israël
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