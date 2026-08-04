Quartier résidentiel Appartement neuf 3 pièces – bat yam centre

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Rue Anilevich – Bat Yam
Prix : 2 050 000 ₪
Le meilleur prix pour un appartement neuf tout juste livré par le promoteur !
Une opportunité rare d'acquérir un appartement neuf, prêt à emménager, dans un immeuble moderne offrant des prestations de qualité.
Caractéristiques du bien :
• 75 m² habitables
• Terrasse ensoleillée de 11 m²
• 3 pièces
• 1er étage
• Mamad (chambre sécurisée)
• Place de parking privative inscrite au cadastre
• Appartement situé à l'arrière de l'immeuble, offrant calme et tranquillité
• Entrée immédiate
Un emplacement recherché, à proximité :
• Des plages de Bat Yam
• Du tramway
• Des commerces et centres commerciaux
• Des cafés et restaurants
• Des écoles
• Des transports en commun
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