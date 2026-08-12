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Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, etage haut avec vue, luxueux, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
12/08/2026
$1,99M
11/08/2026
$2,00M
;
8
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ID: 39798
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Reference ETLV 121 A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ Dans la Gindi Tower 2, quartier TLV FASHION MALL Adresse: Itzhak Gartziani 6, Tel Aviv Dans le magnifique complexe de Gindi Tel Aviv, nous vous proposons en exclusivité cet appartement de 5 pièces avec vue mer. La luxueuse tour, qui comprend un gardien et une salle de sport, fait partie d'un grand complexe avec un centre commercial, des jardins d'enfants et un très grand parc. A quelques minutes à pied de Rothschild. L'appartement est vendu avec une place de parking et une cave.

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Tel-Aviv, Israël
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