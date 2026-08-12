  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf - paiement 15% à la signature - netanya

Quartier résidentiel Projet neuf - paiement 15% à la signature - netanya

Netanya, Israël
depuis
$961,704
12/08/2026
$961,704
11/08/2026
$964,592
;
5
Laisser une demande
ID: 39786
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Dans le quartier Galey Yam à Netanya, quartier en plein renouveau, qui comprend des espaces verts, des écoles et les nouveaux bureaux municipaux de Netanya. Situé au centre de la ville, proche des quartiers Agamim et Poleg et à proximité de commerces ainsi que de la plage. Il s'agit de trois immeubles, deux de 27 étages et un de 21 étages. Ils disposent d'un parking souterrain, de lobbys design et d'une ligne de commerces en bas des immeubles. Chaque appartement jouit de finitions haut standing, de volets électriques, d'un mamad et de finitions de haute qualité. Appartements 4 pièces de 102m² + 16m² de terrasse À partir du 2e étage Orientation Nord-Ouest / Sud-Ouest Mamad Parking À partir de 2.880.000 Shekels

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$929,070
Quartier résidentiel Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit à florentin, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$915,750
Quartier résidentiel Tour yoo - park tzameret - 4, 5 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,16M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf - paiement 15% à la signature - netanya
Netanya, Israël
depuis
$961,704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 6 pièces neuf, emplacement premium
Quartier résidentiel Penthouse 6 pièces neuf, emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,16M
Au cœur du quartier de Rothschild, immeuble de standing rénové. 225 m² + 75 m² de terrasse. Ascenseur + 2 places de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,660
Appartement à louer à Tel-Aviv, dans le quartier du Kerem Hateimanim, à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf et luxueux avec gardien 24h/24 et 7j/7 et salle de sport 6ème étage avec ascenseur 3 pièces 75m² + 12m² de terrasse avec aperçu sur la mer Entièrement meublé Calme et lumineux 1 pla…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez
Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez
Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,22M
Quartier Remez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Remez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet est construit avec un accent particulier sur la qualité de construction, une planification soignée et des finitions techni…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller