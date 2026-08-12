Quartier résidentiel Projet neuf - paiement 15% à la signature - netanya

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Dans le quartier Galey Yam à Netanya, quartier en plein renouveau, qui comprend des espaces verts, des écoles et les nouveaux bureaux municipaux de Netanya. Situé au centre de la ville, proche des quartiers Agamim et Poleg et à proximité de commerces ainsi que de la plage.
Il s'agit de trois immeubles, deux de 27 étages et un de 21 étages.
Ils disposent d'un parking souterrain, de lobbys design et d'une ligne de commerces en bas des immeubles.
Chaque appartement jouit de finitions haut standing, de volets électriques, d'un mamad et de finitions de haute qualité.
Appartements 4 pièces de 102m² + 16m² de terrasse
À partir du 2e étage
Orientation Nord-Ouest / Sud-Ouest
Mamad
Parking
À partir de 2.880.000 Shekels
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour