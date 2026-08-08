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Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, investi, spacieux

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06/08/2026
$949,050
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ID: 39696
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kaf Tet BeNovember

À propos du complexe

Grand et spacieux, grand balcon de 21 m² et un autre petit balcon depuis la chambre principale. À proximité de la gare des trains, du matnass, des écoles, du centre commercial, de Big et bien plus encore. Toute la plomberie a été remplacée et la maison a été entièrement rénovée il y a 7 ans. Parking privé, vue dégagée. Climatisation dans toutes les pièces. Appartement clair avec, 3 orientations. Quartier calme, bon voisinage, immeuble bien entretenu.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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