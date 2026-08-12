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Quartier résidentiel Projet neuf herzliya verte – appartements 3 et 4 pièces à vendre

Haïfa, Israël
depuis
$1,38M
12/08/2026
$1,38M
11/08/2026
$1,38M
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ID: 39784
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa
  • Adresse
    Herzliya

À propos du complexe

Projet neuf à Herzliya – Quartier Herzliya Verte Ouest Un emplacement stratégique et résidentiel à Herzliya Ce projet neuf à Herzliya Verte est situé à l'ouest du quartier, dans un environnement calme et verdoyant. À seulement 5 minutes à pied de l'université Reichman, il est entouré d'écoles de qualité, de parcs et de commerces. La localisation offre un accès direct aux routes Ayalon, 531 et à la route côtière. Vous êtes également proche du centre commercial des Sept Étoiles, du parc Herzliya et des plages. Un projet de rénovation urbaine élégant et moderne Le projet est réalisé dans le cadre d'une opération Tama 38/2. Deux immeubles de 7 étages seront entièrement reconstruits. Les bâtiments se distinguent par leur architecture moderne et leurs finitions haut de gamme. Les appartements sont lumineux, spacieux et conçus pour un confort optimal. La pré-commercialisation a déjà commencé. Des appartements confortables et variés Appartements 3 pièces 73 m² habitables Terrasse de 8 m² Orientation nord et sud Parking inclus À partir de 3 351 000 shekels Appartements 4 pièces 101 m² habitables Terrasse de 14 m² Orientation nord Vue dégagée Parking inclus À partir de 4 146 000 shekels

Localisation sur la carte

Haïfa, Israël
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