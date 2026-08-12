Quartier résidentiel Projet neuf herzliya verte – appartements 3 et 4 pièces à vendre

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Projet neuf à Herzliya – Quartier Herzliya Verte Ouest
Un emplacement stratégique et résidentiel à Herzliya
Ce projet neuf à Herzliya Verte est situé à l'ouest du quartier, dans un environnement calme et verdoyant.
À seulement 5 minutes à pied de l'université Reichman, il est entouré d'écoles de qualité, de parcs et de commerces.
La localisation offre un accès direct aux routes Ayalon, 531 et à la route côtière. Vous êtes également proche du centre commercial des Sept Étoiles, du parc Herzliya et des plages.
Un projet de rénovation urbaine élégant et moderne
Le projet est réalisé dans le cadre d'une opération Tama 38/2. Deux immeubles de 7 étages seront entièrement reconstruits.
Les bâtiments se distinguent par leur architecture moderne et leurs finitions haut de gamme. Les appartements sont lumineux, spacieux et conçus pour un confort optimal.
La pré-commercialisation a déjà commencé.
Des appartements confortables et variés
Appartements 3 pièces
73 m² habitables
Terrasse de 8 m²
Orientation nord et sud
Parking inclus
À partir de 3 351 000 shekels
Appartements 4 pièces
101 m² habitables
Terrasse de 14 m²
Orientation nord
Vue dégagée
Parking inclus
À partir de 4 146 000 shekels
Localisation sur la carte
Haïfa, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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