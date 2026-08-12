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Quartier résidentiel Superbe affaire à ramat gan

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,18M
12/08/2026
$1,18M
11/08/2026
$1,19M
;
10
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ID: 39778
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan

À propos du complexe

Projet neuf – Nahalat Ganim, Ramat Gan L'emplacement: Le projet est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Ramat Gan, au cœur du quartier Nahalat Ganim. À quelques minutes à pied du parc Hayarkon et des diverses attractions urbaines, le quartier est également riche en commerces, cafés, supermarchés et espaces verts. Idéalement positionné, le projet bénéficie d'un accès facile aux principaux axes routiers comme l'autoroute Ayalon et la ligne rouge du tramway, qui desservira bientôt la rue Jabotinsky. Il est également proche des zones commerciales et d'affaires de Ramat Gan, notamment la Bursa, le centre commercial Ayalon et les parcs d'affaires de Bnei Brak et Ramat Hahayal. Le projet: Ce complexe résidentiel se compose d'une tour de 25 étages et d'un bâtiment boutique de 8 étages, séparés par un vaste jardin verdoyant. Le projet offre un lobby spacieux, un parking souterrain, un club des résidents et bien plus encore. Les appartements: Des appartements de 5 pièces spacieux sont proposés en vente, dotés de belles terrasses offrant une vue imprenable sur le parc Hayarkon ou sur la ville. Chaque appartement dispose d'un mamad (abri) et d'une place de parking. Appartement 5 pièces de 111m2 + 14m2 de terrasse 1er étage Orientations Ouest Nord Mamad Parking Prix: 3.550.000 Shekels Appartement 5 pièces de 111m2 + 11m2 de terrasse 10ème étage Orientations Est Nord Mamad Parking Prix: 3.950.000 Shekels Appartement 5 pièces de 110m2 + 11m2 de terrasse 12ème étage Orientations Est Sud Mamad Parking Prix: 4.100.000 Shekels Appartement 5 pièces de 111m2 + 14m2 de terrasse 17ème étage Orientations Ouest Nord Mamad Parking Prix: 4.300.000 Shekels Il faudra compter un supplément de 40.000 shekels en plus par étage. Modalités de paiement et remise des clés: 15% à la signature 85% à la remise des clés Conditions négociables Le projet possède une garantie bancaire. La construction est en cours. La remise des clés est prévue pour Décembre 2025.

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Ramat Gan, Israël
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