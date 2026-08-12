Quartier résidentiel Superbe affaire à ramat gan

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Projet neuf – Nahalat Ganim, Ramat Gan
L'emplacement:
Le projet est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Ramat Gan, au cœur du quartier Nahalat Ganim. À quelques minutes à pied du parc Hayarkon et des diverses attractions urbaines, le quartier est également riche en commerces, cafés, supermarchés et espaces verts. Idéalement positionné, le projet bénéficie d'un accès facile aux principaux axes routiers comme l'autoroute Ayalon et la ligne rouge du tramway, qui desservira bientôt la rue Jabotinsky. Il est également proche des zones commerciales et d'affaires de Ramat Gan, notamment la Bursa, le centre commercial Ayalon et les parcs d'affaires de Bnei Brak et Ramat Hahayal.
Le projet:
Ce complexe résidentiel se compose d'une tour de 25 étages et d'un bâtiment boutique de 8 étages, séparés par un vaste jardin verdoyant. Le projet offre un lobby spacieux, un parking souterrain, un club des résidents et bien plus encore.
Les appartements:
Des appartements de 5 pièces spacieux sont proposés en vente, dotés de belles terrasses offrant une vue imprenable sur le parc Hayarkon ou sur la ville.
Chaque appartement dispose d'un mamad (abri) et d'une place de parking.
Appartement 5 pièces de 111m2 + 14m2 de terrasse
1er étage
Orientations Ouest Nord
Mamad
Parking
Prix: 3.550.000 Shekels
Appartement 5 pièces de 111m2 + 11m2 de terrasse
10ème étage
Orientations Est Nord
Mamad
Parking
Prix: 3.950.000 Shekels
Appartement 5 pièces de 110m2 + 11m2 de terrasse
12ème étage
Orientations Est Sud
Mamad
Parking
Prix: 4.100.000 Shekels
Appartement 5 pièces de 111m2 + 14m2 de terrasse
17ème étage
Orientations Ouest Nord
Mamad
Parking
Prix: 4.300.000 Shekels
Il faudra compter un supplément de 40.000 shekels en plus par étage.
Modalités de paiement et remise des clés:
15% à la signature
85% à la remise des clés
Conditions négociables
Le projet possède une garantie bancaire.
La construction est en cours.
La remise des clés est prévue pour Décembre 2025.
Localisation sur la carte
Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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