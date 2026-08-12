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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à côté du parc dans un immeuble neuf avec parking

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11/08/2026
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ID: 39775
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bavli, 47

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive Au 47 rue Bavli, à deux pas du parc Hayarkon Une rue calme, verdoyante et centrale dans le quartier prisé de Bavli Dans un nouveau programme immobilier de standing signé Yaron Tibet, disponible en septembre 2026 ! Un appartement fonctionnel et lumineux 55 m² + une terrasse ensoleillée de 8,5 m² avec vue dégagée à l'ouest Au 4ème étage avec ascenseur Exposition ouest et sud Mamad Parking souterrain

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Tel-Aviv, Israël
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