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Quartier résidentiel Appartement spacieux et bien situé

Ashdod, Israël
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$765,900
08/08/2026
$765,900
07/08/2026
$763,600
06/08/2026
$765,900
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ID: 39708
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Bel appartement de 4,5 pièces avec grand salon donnant sur un balcon souccah. Une grande cuisine avec beaucoup d'espace de rangement, 2 toilettes, 2 douches, un parking. L'appartement se trouve dans un immeuble bien entretenu avec accès pour personnes handicapées, 2 ascenseurs (shabbat). Emplacement central et calme. Bien situé à proximité de tout. Environnement calme et de qualité avec synagogues, écoles et parcs. Un quartier très recherché. La demi-pièce est le mamad.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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