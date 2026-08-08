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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, clair, spacieux, bel appartement, bonnes orientations, projet de qualite

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$832,500
08/08/2026
$832,500
07/08/2026
$830,000
06/08/2026
$832,500
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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, clair, spacieux, bel appartement, bonnes orientations, projet de qualite
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ID: 39703
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

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Ascalon, Israël
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