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Quartier résidentiel Vieux nord - basel - kikar hamdina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,42M
05/08/2026
$1,42M
04/08/2026
$1,41M
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ID: 39678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Prof Schorr, 8

À propos du complexe

Appartement a vendre a Tel-Aviv, dans une rue calme proche de Basel et du Kikar Hamdina Immeuble bien entretenu 2em etage avec ascenseur 3 pieces 86m2 Mamak (mamad a l'etage) Parking Commun Grand sejour lumineux Prix: 4,300,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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