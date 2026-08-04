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Quartier résidentiel Magnifique maison privée avec vue sur la mer

Hadera, Israël
depuis
$1,57M
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10
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ID: 39677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

Nouveau ?? Nouveau ?? Nouveau ?? ? À vendre – Givat Olga Une maison qui vous fera tomber amoureux dès le premier regard ! ✨ Cottage récent, haut de gamme, entièrement investi ? Environ 300 m² construits sur un terrain d’environ 250 m² ?️ 7 pièces spacieuses et lumineuses ? Énorme bonus : Un sous-sol indépendant de 3 pièces ✔️ Cuisine ✔️ Salle d’eau (toilettes + douche) ✔️ Entrée séparée Idéal pour location, adolescents, cabinet ou toute autre utilisation ? Total : 10 pièces dans la propriété ? À l’étage supérieur : Jacuzzi avec vue mer dégagée à couper le souffle ? Maison soigneusement conçue par une architecte d’intérieur ? Jardin paysagé comprenant : * Pergolas * Végétation riche * Petite piscine avec cascade ? Emplacement recherché et calme, à quelques minutes de la mer ? Prix : 4 800 000 ₪ Alors, qu’attendez-vous ? Contactez-moi ☎️

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Hadera, Israël
Loisirs

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