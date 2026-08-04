Quartier résidentiel Magnifique maison privée avec vue sur la mer

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? À vendre – Givat Olga
Une maison qui vous fera tomber amoureux dès le premier regard !
✨ Cottage récent, haut de gamme, entièrement investi
? Environ 300 m² construits sur un terrain d’environ 250 m²
?️ 7 pièces spacieuses et lumineuses
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Un sous-sol indépendant de 3 pièces
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Idéal pour location, adolescents, cabinet ou toute autre utilisation
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Jacuzzi avec vue mer dégagée à couper le souffle
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Hadera, Israël
Loisirs
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