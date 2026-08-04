Quartier résidentiel Centre ville . cachere. terrasse soucca

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Location courte durée – Ra'anana – Spécial fêtes de Tichri ???
Disponible à partir d'une semaine pendant la période de Roch Hachana, Yom Kippour et Souccot.
minimum 1 semaine . 5000sh la semaine hors electricite
Profitez de votre séjour à Ra'anana dans ce spacieux duplex de 5 pièces, idéalement situé rue Keren Hayessod, au cœur d'un quartier recherché.
✔️ Jusqu'à 8 couchages
✔️ Appartement cachère
✔️ Grande terrasse Soucca
✔️ Mamad (pièce de sécurité)
✔️ Parking privé
✔️ Location à partir d'une semaine
✔️ À quelques minutes à pied de la synagogue Habad francophone
✔️ Proche de la synagogue Shifte et de la synagogue du Rav Harar
✔️ Emplacement idéal pour passer les fêtes en famille dans un environnement agréable et pratique.
Pour connaître les disponibilités et les tarifs ou réserver votre séjour :
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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