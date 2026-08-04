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Quartier résidentiel Centre ville . cachere. terrasse soucca

Raanana, Israël
depuis
$1,640
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5
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ID: 39670
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Location courte durée – Ra'anana – Spécial fêtes de Tichri ??? Disponible à partir d'une semaine pendant la période de Roch Hachana, Yom Kippour et Souccot. minimum 1 semaine . 5000sh la semaine hors electricite Profitez de votre séjour à Ra'anana dans ce spacieux duplex de 5 pièces, idéalement situé rue Keren Hayessod, au cœur d'un quartier recherché. ✔️ Jusqu'à 8 couchages ✔️ Appartement cachère ✔️ Grande terrasse Soucca ✔️ Mamad (pièce de sécurité) ✔️ Parking privé ✔️ Location à partir d'une semaine ✔️ À quelques minutes à pied de la synagogue Habad francophone ✔️ Proche de la synagogue Shifte et de la synagogue du Rav Harar ✔️ Emplacement idéal pour passer les fêtes en famille dans un environnement agréable et pratique. Pour connaître les disponibilités et les tarifs ou réserver votre séjour :

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Raanana, Israël
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