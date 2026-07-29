  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat
  4. Quartier résidentiel Eilat - appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer, étage élevé, très lumineux, proche plage

Quartier résidentiel Eilat - appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer, étage élevé, très lumineux, proche plage

Eilat, Israël
depuis
$508,400
;
10
Laisser une demande
ID: 39626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Shoham

À propos du complexe

À vendre à EILAT - Appartement de 3 pièces avec grande terrasse et vue dégagée. Cuisine + salon, chambre parentale avec salle de bains et une chambre enfant/invités. Appartement extrêmement bien ensoleillé et très clair. Volets électriques, carrelage au sol. Parfait pour pied-à-terre ou location à l'année ou courte durée. À 2 pas de la mer et de la promenade. Curieux s'abstenir.

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Michkenot haouma prix en baisse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,95M
Quartier résidentiel Penthouse à rénover - proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
Quartier résidentiel À vendre : appartement 4 pièces à prix exceptionnel à givat mordechai – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$875,760
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$2,46M
Vous regardez
Quartier résidentiel Eilat - appartement 3 pièces avec terrasse, vue mer, étage élevé, très lumineux, proche plage
Eilat, Israël
depuis
$508,400
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Quartier résidentiel Ramat-gan – vue mer
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,60M
Appartement à vendre à Ramat-Gan, dans le quartier de la Bourse, à la limite de Tel-Aviv. Belle tour avec gardien 24h/24 et 7j/7, salle de sport, sauna et salle des fêtes. 18ème étage avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 135 m² + terrasse de 12 m² avec vue mer. 2 places de park…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Opportunité à ne pas manquer ! 3 pièces à vendre dans un projet neuf, proche de la mer, sheinkin, tel aviv
Quartier résidentiel Opportunité à ne pas manquer ! 3 pièces à vendre dans un projet neuf, proche de la mer, sheinkin, tel aviv
Quartier résidentiel Opportunité à ne pas manquer ! 3 pièces à vendre dans un projet neuf, proche de la mer, sheinkin, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Référence : TL 2694 Quartier : Sheinkin / mer Une opportunité rare au cœur de la vibrante « Ville Blanche » de Tel Aviv, dans un emplacement exceptionnel entre Rothschild et la mer. 3 pièces neuf dans un projet haut standing, avec mamad. Surface de 60 m². Terrasse ensoleillée de 7 m². 2e éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,15M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Park Tzameret. Luxueuse tour avec un beau lobby, gardien 24h/24 et 7j/7, salle de sport, piscine et bien plus encore ! 7ème étage avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 107 m² + 18 m² de mirpeset. Vue dégagée. 2 places de parking. 1 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller