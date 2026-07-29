Quartier résidentiel Calme, au centre, bon emplacement, bonne occasion, dans rue calme, endroit calme, etage haut avec vue, vue sur la mer, a ne pas manquer !, agreable, bien agencé, clair, spacieux, bonne affaire, bonnes orientations, entierement meuble, grand jardin, projet de qualite

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Ascalon, Israël
depuis
$1,71M
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6
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ID: 39625
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Geva

À propos du complexe

VILLA A VENDRE A EILAT AVEC BELLE PISCINE JACUZZI VUE MER DE 5 PIECES AVEC BEAU SALON SPACIEUX AVEC EN PLUS 4 PETITS Appartements ( 2p et Studios ) loués avec bon rapport locatif - avec entree independante , parfait pour investissement ou pour pieds à terre ; proche de la ville et mer quartier calme et commerces à proximitée ; curieux s'abstenir

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Ascalon, Israël
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