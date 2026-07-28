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Quartier résidentiel À quelques pas de la mer

Netanya, Israël
depuis
$1,80M
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ID: 39612
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    HaYedidut, 3

À propos du complexe

? À vendre – Maison familiale avec jardin à Netanya À la recherche d'une maison offrant de beaux volumes et un véritable espace extérieur ? Située dans le quartier résidentiel de Neot Herzl, cette maison de 8 pièces développe 300 m² construits et bénéficie d'un jardin privatif de 150 m², idéal pour profiter pleinement de l'extérieur en famille ou entre amis. ✔️ 300 m² construits ✔️ Terrain de 300 m² ✔️ Jardin de 150 m² ✔️ 8 pièces ✔️ 3 salles de bain ✔️ 4 toilettes ✔️ Grand sous-sol offrant de nombreuses possibilités d'aménagement (salle de jeux, bureau, salle de sport, espace indépendant...) ✔️ Beaux volumes et espaces de vie généreux Une maison pensée pour la vie de famille, alliant confort, espace et extérieur dans un environnement résidentiel agréable, à proximité des écoles, des commerces et des principaux axes.

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Netanya, Israël
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