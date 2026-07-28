Quartier résidentiel À quelques pas de la mer

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? À vendre – Maison familiale avec jardin à Netanya
À la recherche d'une maison offrant de beaux volumes et un véritable espace extérieur ?
Située dans le quartier résidentiel de Neot Herzl, cette maison de 8 pièces développe 300 m² construits et bénéficie d'un jardin privatif de 150 m², idéal pour profiter pleinement de l'extérieur en famille ou entre amis.
✔️ 300 m² construits
✔️ Terrain de 300 m²
✔️ Jardin de 150 m²
✔️ 8 pièces
✔️ 3 salles de bain
✔️ 4 toilettes
✔️ Grand sous-sol offrant de nombreuses possibilités d'aménagement (salle de jeux, bureau, salle de sport, espace indépendant...)
✔️ Beaux volumes et espaces de vie généreux
Une maison pensée pour la vie de famille, alliant confort, espace et extérieur dans un environnement résidentiel agréable, à proximité des écoles, des commerces et des principaux axes.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
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