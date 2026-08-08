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Quartier résidentiel Bon emplacement, étage haut avec vue mer, bel appartement rénové - À ne pas manquer !

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Quartier résidentiel Bon emplacement, étage haut avec vue mer, bel appartement rénové - À ne pas manquer !
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ID: 39700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

Bonne affaire ! Beau 5 pièces en plein cœur de la City, entièrement refait, vue sur la mer, 2 ascenseurs (shabbat), parking au sous-sol.

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Ascalon, Israël
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