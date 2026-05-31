  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces

Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
;
7
Laisser une demande
ID: 37854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

À vendre | Duplex avec toit privé – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ Dans un immeuble rénové avec ascenseur ? 5e étage Duplex unique, 3 pièces dont une chambre sécurisée (mamad) Environ 100 m² habitables + toit privé d'environ 40 m² ? ? Premier niveau : Salon spacieux Cuisine Grande chambre sécurisée (mamad) Toilettes et salle de bain ? Deuxième niveau : Suite parentale luxueuse Dressing Accès à un magnifique toit avec belle ouverture et beaucoup de lumière ☀️ ? Prix : 6 980 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,98M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Netivot, Israël
depuis
$816,500
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israël
depuis
$4,58M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,50M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,27M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$7,15M
Projet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties. Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison. Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe. Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionn…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
Dans le très recherché Korav Hatsafon, à quelques minutes à pied du namal et du parc Hayarkon. Immeuble de standing avec 2 ascenseurs, lobby haut de gamme. Mini Penthouse de 129m2 + terrasse de plain-pied de 28m2. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, 3 toilettes, buanderie, terrasse avec …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller