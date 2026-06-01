Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem

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Nouveau Projet Ramat Sharet Jérusalem limite Bet Vagan
Composé de 2 immeubles de 19 étages et un immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez-de-chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de shabbat), bet knesset, salle de sport...
Livraison Mai 2029
3 pièces 80m² avec mirpeset de 10m²
3 pièces 85m² avec mirpeset de 10m²
3,5 pièces 86m² avec mirpeset de 10m²
Avec cave et parking
Prix à partir de 3.400.000 NIS
Au-dessus des commerces il y a des appartements de 3, 4 et 5 pièces
4 pièces 97m² avec 12m² de mirpeset avec cave et 2 parkings
Prix à partir de 4.100.000 NIS
5 pièces 120m² avec mirpeset de 11m²
Prix selon les étages, à partir de 4.857.000 NIS avec cave et 2 parkings
5 pièces avec 2 parkings et une cave 118m² et 120m² de mirpeset
Prix 6.200.000 NIS
Penthouse 6 pièces 133m² avec belle mirpeset de 133m², possibilité de faire une piscine
6 pièces 156m² avec belle mirpeset de 130m² possibilité de faire une piscine
Prix 12.000.000 NIS
Mode de paiement :
20% - 80%
15% à la signature, le solde à diviser en plusieurs fois
Note : les prix peuvent être sujets à variation
(Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% H.T.)
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