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Quartier résidentiel Bien situé

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Bien situé
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ID: 37596
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    San Martin, 19

À propos du complexe

Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé.

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Jérusalem, Israël
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