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Quartier résidentiel Penthouse duplex à deux pas du lac

Ascalon, Israël
depuis
$2,40M
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8
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ID: 37023
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Dans un petit immeuble de 4 étages, penthouse duplex de 138m² habitables + 48m² de terrasse, très belle cuisine, cave et 2 parkings.

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Ascalon, Israël
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