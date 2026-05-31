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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rue ehud manor à bat yam - 76m² + 16m² vue dégagée

Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
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10
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ID: 37687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaNeviim

À propos du complexe

Dans un immeuble moderne de Bat Yam : 3 pièces au 3ème étage Surface habitable 76m² + 16m² de terrasse Vue mer dégagée Séjour lumineux 1 parking + 1 cave Proximité mer, commerces et transports

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Bat Yam, Israël
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