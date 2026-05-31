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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
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ID: 37842
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shtulim, 62

À propos du complexe

Dans le fameux projet Park Tlv. appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf, 100 m2 avec terrasse 3 chambres à coucher + grand séjour 2 salles de bains 17 eme étage avec 2 salles de bains, VUE SUBLIME 3 ascenseurs parking A NE PAS MANQUER, Excellent investissement.

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Tel-Aviv, Israël
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