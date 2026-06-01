  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion

Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,50M
;
6
Laisser une demande
ID: 37358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

À propos du complexe

Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité intelligente, système d'alarme et de surveillance, climatisation VRF Mitsubishi, système d'irrigation et de fertilisation sans fil, et bien plus encore.** Au niveau supérieur : séjour, cuisine, suite parentale, bureau, salle de douche et un jardin donnant directement sur le séjour. Au niveau inférieur : espace public et deux logements avec deux belles et lumineuses cours anglaises (aménageables en studio, salle de cinéma, salle de sport, etc.). Total : 234 m² construits, plus 169 m² de vaste jardin bien entretenu et une cour anglaise de 17 m². Parking dans une installation robotisée. Arrière-cour et calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin avec grand jardin privatif près de kikar dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
Quartier résidentiel Nouvelle résidence de haut standing a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$8,25M
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Projet neuf hadera
Hadera, Israël
depuis
$2,49M
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$890,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$3,382
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Très belle vue mer
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$364,900
Appartement 2 pièces avec très belle vue mer, à 50 mètres du bord de plage, mamad, parking et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Très bel appartement de 4 pièces situé dans le quartier "Le Park" plutôt francophone. Vue sur le parc. Ce nouveau quartier a tous les avantages : écoles, parc, centre commercial... Très grande terrasse de 28 m². Étage élevé avec aperçu mer. 2 salles de bain. 1 parking. 4 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller