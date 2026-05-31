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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal

Netanya, Israël
depuis
$1,26M
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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
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ID: 37585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l'extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : • Surface intérieure : 101,5 m² • Balcon : 12 m² • Trois chambres confortables • Deux salles de bain modernes • Deux WC • Place de parking incluse • Immeuble neuf avec travaux déjà commencés Environnement et proximité : • À quelques minutes de la mer • Proche de tous commerces, supermarchés et services essentiels • Accès facile aux transports en commun • Écoles et infrastructures pour enfants à proximité • Quartier urbain vivant, idéal pour les promenades et la détente

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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