  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec piscine privée !

Quartier résidentiel Duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec piscine privée !

Hadera, Israël
depuis
$3,70M
;
9
Laisser une demande
ID: 37732
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur une grande terrasse-véranda de 35 m², - Une superbe cuisine moderne et design avec de nombreux rangements, ouverte sur le salon, - Une suite parentale avec de nombreux rangements intégrés, - Une chambre supplémentaire sécurisée, - Un toit d'environ 90 m² avec grande piscine intégrée ! - Pré-équipement pour l'installation d'une cuisine extérieure, - Climatisation, système domotique, éclairage architectural, haut-parleurs encastrés… - 2 places de parking, 2 caves ! - 3 salles de bain et 3 toilettes ! - En plus : caméras de sécurité, ascenseur privé arrivant directement à l'étage du duplex ! Un appartement luxueux et rare dans un immeuble de 9 étages, superbe lobby, ascenseur de Shabbat, salle de réception et salle de sport réservée aux résidents. Un emplacement exceptionnel, à pied du bord de mer, de l'hôtel prestigieux Jacob's, du village commercial Mall Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Un duplex avec une vue mer panoramique à couper le souffle ! Un rêve ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,50M
Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$10,500
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,49M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,37M
Vous regardez
Quartier résidentiel Duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$3,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,22M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$4,39M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Afficher tout Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,51M
La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller