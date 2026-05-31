  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
;
3
Laisser une demande
ID: 37661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

À propos du complexe

Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au cœur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Étage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute la matinée Pièces : 3 pièces spacieuses et fonctionnelles Balcon : petit balcon idéal pour vos cafés du matin ou un coin lecture Salle de bain : moderne, rénovée avec goût Atouts principaux Emplacement recherché, au cœur de la vie urbaine de Tel Aviv À quelques pas de la plage, de la promenade et des rues commerçantes Environnement animé, proche des cafés, restaurants et galeries d'art Excellent potentiel locatif, dans l'un des secteurs les plus demandés de la ville

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,88M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,50M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,875
Quartier résidentiel Bel appartement 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$550,250
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$7,800
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,34M
Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,06M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller