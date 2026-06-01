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Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$12,25M
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10
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ID: 37368
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Brandeis, 21

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Un bien unique, exclusif et rare. Situé dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en plein cœur de verdure, un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière, réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant les deux étages. Dans un immeuble de standing de seulement 4 appartements. Au niveau inférieur, 119 m² habitables, auxquels s'ajoutent un balcon ouvert de 21 m² à l'avant. Et une terrasse ensoleillée de 12 m² à l'arrière. (Possibilité d'aménager 3 chambres spacieuses) Véritable séjour spacieux Suite parentale luxueuse + salle de bains principale. À l'étage, un séjour de 32 m² comprenant une salle de bains, une kitchenette et une chambre. Et un toit-terrasse panoramique de 91 m² offrant une vue dégagée. L'appartement dispose de 2 places de parking (en enfilade). L'appartement est entretenu et rénové avec soin, avec des prestations haut de gamme : Électricité intelligente Chauffage au sol, parquet.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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