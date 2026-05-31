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Quartier résidentiel Superbe appartement neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$880,400
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Quartier résidentiel Superbe appartement neuf
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ID: 37604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaZionut, 9

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec souccah Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues

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Jérusalem, Israël
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