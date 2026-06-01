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Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
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6
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ID: 37400
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dov Hoz, 5

À propos du complexe

Appartement refait à neuf Étage élevé avec ascenseur Vue complètement dégagée Parking privatif 5 mins à pied de la plage Sans travaux Libre immédiatement AFFAIRE À SAISIR

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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