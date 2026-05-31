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Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
;
10
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ID: 37584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l'Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Balcon ensoleillé : 12 m² Chambre sécurisée (Mamad) Parking souterrain inscrit au cadastre Appartement très lumineux Exposition ouest / nord – bien aéré Immeuble équipé de 3 ascenseurs Emplacement idéal 500 mètres de la plage Accès direct au tramway (ligne rouge) À proximité du boulevard de l'Indépendance et de son parc Proche des transports en commun À quelques pas des commerces, supermarchés, restaurants et cafés

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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