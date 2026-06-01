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Quartier résidentiel Maison avec piscine - centre-ville raanana

Raanana, Israël
depuis
$28,000
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7
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ID: 37116
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Bilu

À propos du complexe

Villa centre-ville Raanana, rue calme proche école Bilou. Niveau 1 : très grand salon avec coin repas, cuisine séparée, chambre parentale avec dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres, 2 salles de bain. Niveau 3 : une suite. Sous-sol : grande pièce et mamad. Piscine et jardin. Parking.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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