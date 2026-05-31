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Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !

Hadera, Israël
depuis
$1,79M
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8
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ID: 37705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNevel, 1

À propos du complexe

BZH Situé rue Hanevel dans le quartier religieux recherché, au sein d'un immeuble moderne, un petit bijou ! RE/MAX Hadera vous propose un appartement de 3 pièces lumineux à la vente. Caractéristiques : - Appartement spacieux de 3 pièces de 80 m² - Terrasse Soucca de 18 m² avec vue dégagée - Au 14ème étage sur 15 - Suite parentale avec salle d'eau - Chambre supplémentaire sécurisée - Salle de bains avec baignoire - Au total 2 toilettes - Cave adjointe - Parking privé - Ascenseur de Shabbat Excellent emplacement ! Quartier pavillonnaire proche des commodités du centre-ville, d'établissements d'enseignement, synagogues et des axes routiers. Contactez-nous RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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