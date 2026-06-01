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Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,40M
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ID: 36976
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 38

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Rue Kosovsky 58 Première ligne face au parc Yarkon ! Magnifique appartement de 4 pièces, lumineux et exceptionnellement entouré de verdure. Rénové avec des matériaux de qualité par un architecte ! 87 m² habitables + 16 m² de balcon luxueux 1er étage Immeuble avec ascenseur (accessibilité totale) Côté rue Chambre principale + mamad + chambre d'enfants Parking standard et couvert Immeuble de 1999

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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