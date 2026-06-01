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Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer

Ashdod, Israël
depuis
$2,81M
01/06/2026
$2,81M
31/05/2026
$2,80M
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9
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ID: 37329
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d'exception. Surface construite : 280 m² sur 3 niveaux Terrain : 320 m² Prestations : piscine privée, ascenseur desservant les niveaux Volumes généreux, excellente distribution des espaces, belle luminosité et environnement calme à proximité immédiate de la mer. Une maison qui combine emplacement premium, prestations rares et potentiel de valorisation. Informations complémentaires et visite sur demande.

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Ashdod, Israël
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