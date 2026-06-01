Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d'exception.
Surface construite : 280 m² sur 3 niveaux
Terrain : 320 m²
Prestations : piscine privée, ascenseur desservant les niveaux
Volumes généreux, excellente distribution des espaces, belle luminosité et environnement calme à proximité immédiate de la mer. Une maison qui combine emplacement premium, prestations rares et potentiel de valorisation.
Informations complémentaires et visite sur demande.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour