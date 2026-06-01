  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya

Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya

Netanya, Israël
depuis
$6,82M
;
7
Laisser une demande
ID: 37221
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    HaKabala, 5

À propos du complexe

Vivez l'Excellence à Netanya ! Mardochee Khayat a le plaisir de vous inviter à découvrir notre projet résidentiel d'exception, situé au cœur du quartier prisé de Nat 600 à Netanya. Profitez d'un emplacement privilégié, à quelques pas des plages grâce au nouvel ascenseur de la plage de l'Island, actuellement en construction. Ce quartier dynamique et touristique, entouré des plus beaux hôtels tels que l'Island, le Ramada et le West Lagoon, vous accueille dans un cadre de vie incomparable. Caractéristiques du Projet : Le projet PK 13 se compose d'un immeuble élégant, niché dans le nouveau quartier de Nat 600. Cette prestigieuse résidence sera entourée de jardins luxuriants et d'une piscine, offrant à ses résidents un espace de détente et de convivialité. Respectant les normes écologiques et économiques, le projet se distingue par : - Un magnifique lobby avec une hauteur sous plafond impressionnante, agrémenté d'une décoration signée par un designer. - Deux ascenseurs luxueux, rapides et modernes pour un confort optimal. - Une salle de sport entièrement équipée et une aire de jeux (Jumbori) pour le plaisir des plus jeunes. - Une garantie bancaire pour une tranquillité d'esprit assurée. Détails de l'Appartement : Découvrez un appartement spacieux de 5 pièces, d'une surface de 148 m², agrémenté d'une terrasse de 23 m². Profitez de prestations intérieures de luxe, comprenant : - Carrelage en granit porcelaine 80/80 et 100/100. - Possibilité de choisir entre carrelage ou parquet dans les chambres. - Terrasse personnalisable avec carrelage, parquet ou teck. - Climatisation centralisée pour un confort optimal. - Portes intérieures de haute qualité. - Cuisine sur mesure, choisie parmi les meilleures marques, avec plan de travail en marbre. - Salles de bains carrelées jusqu'au plafond avec toilettes suspendues. - Préparation pour home cinéma et stores électriques dans tout l'appartement. - Place de parking incluse. Venez vivre le rêve à Nat 600, où confort et luxe se rencontrent !

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,98M
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$672,840
Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,82M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement en rez-de-jardin à vendre - rue monbaz - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,56M
À vendre Monbaz, centre-ville Dans un immeuble de standing avec gardien Superbe appartement jardin ! 105 m² Jardin de 65 m² 4 pièces 3 chambres 2,5 salles de bains 2 places de parking Cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,89M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek. Points forts du projet : • Seulement 58 unité…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,92M
En vente exclusive, Dans la Tour YOO, Nissim Aloni 19 Dans une tour prestigieuse et très bien entretenue Au 8ème étage avec vue dégagée nord-ouest Un superbe appartement très spacieux 188 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Appartement de 4,5 pièces, dont une suite parentale Grande suite par…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller