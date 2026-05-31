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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
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ID: 37851
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 106

À propos du complexe

Rue Herzl en plein centre du quartier de Florentine, appartement de 3 pièces de 80m2 avec balcon au 1 er étage avec ascenseur, tres belle hauteur sous plafonds environ 3m, Superbe potentiel, a proximite de tous les cafes et restaurants. BEL INVESTISSEMENT A NE PAS MANQUER

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Tel-Aviv, Israël
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