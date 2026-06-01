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Quartier résidentiel Appartement renove rue yeshurun - tel aviv - a proximite de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,09M
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10
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ID: 37521
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

À propos du complexe

Appartement bien agencé d’environ 40 m², conçu pour optimiser chaque espace. La pièce sécurisée (Mamad) est aménagée en chambre, offrant sécurité et confort au quotidien. Caractéristiques principales : • Environ 40 m² au 1 er étage • 2 pièces • Mamad utilisé comme chambre • Ascenseur • Parking souterrain avec système de stationnement double • Immeuble moderne et de qualité • Proche de la plage Idéal pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif dans un emplacement très demandé.

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Tel-Aviv, Israël
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