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Quartier résidentiel 3 pièces de standing avec ascenseur proche hilton

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
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ID: 37823
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 17

À propos du complexe

Spécial investisseur / 1er achat à TLV. 3 pièces rénové avec balcon dans une copropriété moderne. Immeuble bien entretenu avec ascenseur. Appartement sur rue. À saisir !

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Tel-Aviv, Israël
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