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Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$4,26M
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17
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ID: 37755
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 32

À propos du complexe

La Croisette à Ashdod !!! TRÈS RARE, LES PIEDS DANS L'EAU Villa de prestige avec piscine 340 m², plusieurs terrasses, ascenseur, 5 salles de bains et 6 WC, somptueuse suite parentale avec sa salle de bain, un magnifique dressing et belle terrasse vue sur mer, climatisation, parking. Vous traversez et vous êtes à la plage de la Marina avec ses cafés, ses restaurants, ses jeux nautiques et ses chaises longues !

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Ashdod, Israël
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