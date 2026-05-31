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Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,59M
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6
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ID: 37611
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

À propos du complexe

Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées Livraison fin 2028 Permis obtenu Garanties bancaires

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Tel-Aviv, Israël
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