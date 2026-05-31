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Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
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10
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ID: 37685
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lilienblum, 46

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade avec vue dégagée. • Appartement lumineux, bien agencé • Séjour spacieux et ouvert sur l'extérieur • Finitions modernes et soignées • Mamad (chambre sécurisée) • Parking privatif classique • Cave Prix de vente : 5 600 000 ₪.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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