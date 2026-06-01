Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison familiale de haut standing dans un quartier résidentiel avec piscine ? ne rêvez plus ! cette maison est faite pour vous !

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Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨
BZH
Vous rêvez d'une maison familiale de haut standing dans un quartier résidentiel avec piscine ? Ne rêvez plus ! Cette maison est faite pour vous !
✨ Maison de 5 pièces (178 m²)
✨ Sur un terrain d'environ 500 m² (rare !)
✨ Salon majestueux avec une superbe hauteur sous plafond !
✨ Belle cuisine sur mesure style « Provence »
✨ Espace dédié et lumineux de salle à manger
✨ Suite parentale au rez-de-chaussée avec vue sur piscine !
✨ À l'étage : 3 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée
✨ Au total : 2 salles d'eau et 3 toilettes
✨ Climatisations individuelles
✨ Grande terrasse extérieure avec pergola
✨ Superbe piscine de 50 m² !!
✨ Plusieurs espaces extérieurs, un magnifique olivier à l'entrée !
✨ Un grand espace de parking privé
✨ Située dans le quartier de Bialik/Chlomo, proche de la Yeshiva « Knesset Itz'hak »
✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du centre-ville, à environ 15 minutes en voiture de la mer
✨ Écoles, jardins d'enfants, synagogues et supermarché à proximité à pied !
✨ Accès rapide aux routes 4, 2, 6, au train, aux bus…
✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, laissez-nous vous aider à réaliser le vôtre !
Pour organiser une visite :
Ra'hel Benguigui,
Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera.
Licence n° 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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