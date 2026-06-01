  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israël
depuis
$3,16M
;
10
Laisser une demande
ID: 37339
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ⭐ Piscine ⭐ Salle de sport ⭐ Spa & espaces bien-être ⭐ Rooftop aménagé ⭐ Gardiennage 24/7 ⭐ Conciergerie ⭐ Lounge résidents ⭐ Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % 6 mois avant la remise des clefs • 39 % à la remise des clés Détails par plans Plan A :3 pièces • 75 m² + 15 m² de terrasse • Sud / Est / Nord Plan B :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Nord / Est Plan C :3 pièces • 75 m² + 11 m² de terrasse • Ouest / Nord / Est Plan D :4 pièces • 97 m² + 11 m² de terrasse • Nord / Ouest / Sud Plan E :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Sud / Ouest Plan F 4 pièces • 88 m² + 12 m² de terrasse • Ouest / Sud / Est Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$3,69M
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Jérusalem, Israël
depuis
$23,000
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$437,880
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$3,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,16M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,55M
Projet Netivot Mardochée Khayat vous invite à découvrir la nouvelle prévente Appartements neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Quartier résidentiel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Immeuble Bauhaus renove - Neuf 3 pieces avec ascenseur parfait comme investissement locatif Parfait 1er achat Possibilite achat parking +400k
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,50M
Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique. Projet de démo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller