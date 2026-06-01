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Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée

Ascalon, Israël
depuis
$1,28M
01/06/2026
$1,28M
31/05/2026
$1,28M
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8
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ID: 37017
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Dans le quartier de la City, dans un immeuble de standing avec jacuzzi et sauna. Rez-de-jardin décoré par architecte d'intérieur, 5 pièces, vue mer, piscine privée. Exceptionnel.

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Ascalon, Israël
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