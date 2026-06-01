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Quartier résidentiel Cosy!!

Jérusalem, Israël
depuis
$3,09M
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ID: 37126
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

– Superbe appartement 3,5 pièces dans la tour prestigieuse de Holyland, situé au 18ᵉ étage d’un immeuble haut de gamme, cet appartement exceptionnel offre un cadre de vie rare, avec une vue panoramique à couper le souffle Appartement très lumineux bénéficiant d’une belle terrasse avec vue dégagée, ascenseur de Shabbat, une cave et une place de parking. Salle de sport dans l’immeuble, lobby élégant et sécurisé. Un bien parfait pour ceux qui recherchent confort, standing et tranquillité dans l’un des quartiers les plus recherchés

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Jérusalem, Israël
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